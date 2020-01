Citroëns mobbe-offer er forvandlet til en moderne varebil

Med Surround View Vision følger også parkeringssensorer for og bag, det er dog kun standard i Proffline+ varianten, men kan tilføjes alle varianter som ekstraudstyr og fås til 12.688,- inkl. moms i Standard varianten og til 8.068,- i Proffline varianten, der allerede inkluderer parkeringssensor for og bag.

Bag rattet føles Berlingo som så meget andet fra PSA koncernen med svag modstand i rat og pedaler og en anelse elastisk i styringen, men med god dæmpning i undervogn, så man i mindre grad mærker stød fra bump og skarpe kanter.

Berlingo er også komfortabel uden last

Normalt er varevogne sat hårdere op på bagakslen, for at kunne kompensere for den ekstra vægt, når der køres med tungt læs, men Berlingo’en vil også føles komfortabel efter læsset er sat af – jeg giver point for at være tro mod den veldæmpede, komfortable undervogn, som Citroën altid har været kendt for.

Vendediameteren skal også nævnes, da den byvante franskmand let kan manøvreres gennem skarpe sving i smalle baggårde. Den er målt til lige under 11 meter i diameter, hvilket er i topklasse for varevogne.