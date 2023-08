Oli viser fremtiden for Citroën

Citroën forsøger helt tydeligt at male et billede af, hvilken retning mærket bevæger sig i de kommende år. Vi så det med Citroën Ami, som illustrerede, hvordan flere dele kunne genbruges, blandt andet dørene, som er identiske i begge sider og derfor baghængslet i førersiden og fronthængslet i passagersiden.

Oli tager denne vision et skridt videre og illustrerer, hvordan man kan gøre tingene helt anderledes ved at genoverveje alt fra materialer og konstruktion til design og genanvendelighed.

“En typisk familiebil fra midt i 1970’erne vejede 800 kg og var 3,7 meter lang og 1,6 meter bred. I dag vil den veje mindst 1.500 kg og være mindst 4,3 meter lang og 1,8 meter bred, men er det en elbil, kan den sagtens veje over 2.000 kg. Øgede krav til sikkerhed og komfort har noget af skylden, men vi kan ikke blive ved med at have denne type køretøjer parkeret 95 pct. af tiden og oftest køre rundt med kun én person. Der er en konflikt mellem ønsket om at beskytte vores planet og en øget mobilitet, men Citroën mener ikke, at elektrificering skal betyde større og dyrere biler,” siger CEO for Citroën, Vincent Cobée.

Selv om Oli ikke kommer i produktion, vil vi sandsynligvis se flere tendenser og detaljer fra den i fremtidige modeller fra mærket. Det er et signal om, at Citroën ikke følger tendensen mod tungere, mere komplekse og dyrere nul­emissionsbiler. Om det er det, kunderne vil have, må tiden vise.