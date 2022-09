Citroën har fået nyt logo

Ikke kun logo er nyt

Logoet bliver præsenteret med en opdateret brandidentitet, der lægger vægt på elektrisk mobilitet. Kerneværdierne hos Citroën er også opdateret til: Vovemod, økonomisk tilgængelighed og velvære for kunderne.

Kerneværdierne står sammen med det nye slogan, hvor Citroën lover, at "Nothing moves Us like a Citroën". Det hele skal være med til at gøre Citroëns elektrificering mere spiselig, så man ved det stadig er en Citroën man sidder i, når det er en helt ny elbil.