En cabriolet der er smuk som en gudinde og blød som en sofa

Den åbne gudinde fra Citroën

Citroën DS er har guddommelige forbindelser, men resten af guderne må vide, at ulig mange andre ikoniske klassikere, så er det ikke musklerne under motorhjelmen, der lokker folk til den lange franskmand.

Med en 2,2-liters 4-cylindret karburatormotor har DS 21 intet at skamme sig over men heller intet at skyde bryster frem for. Designet på Citroën DS er på én gang tidløst og elegant avantgardistisk – og ingen anden udgave end den åbne “Décapotable“ sætter en tykkere streg under design- og stiloverskuddet.

Falder navnet “Décapotable“ dig ikke naturligt, kan du kalde bilen Cabriolet d’Usine, som den også gik under – Décapotable betyder i øvrigt aftagelig, mens Cabriolet d’Usine kan oversættes til cabriolet fra fabrikken… altså hvis det halter med dit skolefransk.