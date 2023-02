Læser tester selv: Bil Magasinets kritik er for barsk

Jeg bruger ofte musik via Apple Carplay, der også fungerer OK. Bakkameraet viser et fint billede i høj opløsning – super!

Vendediameteren er imponerende god – jeg vurderer den som bedre end i den mindre V40. Det gør det let at parkere.

Hvad siger fruen?

Min kone kører mest i sin Suzuki Swift, men hun er også glad for at køre i C5 X ́eren. Hun er bl.a. glad for den lette styring, og hun synes ikke, at den store bil er svær at håndtere. Hun er også glad for det store bagagerum, men synes, at den manuelt betjente bagklap er ret tung et åbne og lukke.

Totaløkonomi efter et halvt år

Jeg tegnede fra starten et Clever abonnement, men jeg har netop opsagt det og skifter til OK. Årsagen er, at jeg kun lader hjemme, og her er Clevers abonnement for dyrt.

Jeg er ikke imponeret af benzinøkonomien ved de lange ture frem og tilbage til Nordjylland, hvor jeg kører 110 og 130 km/t det meste af tiden. Benzinforbruget er her 13-14 km/l. Min V40 kørte 18-19 km/l på tilsvarende ture – ganske vist diesel, men alligevel er C5 X ikke imponerende.

Ifølge MyCitroën App ́s oplysninger har den samlede økonomi været 27,8 km/l, hvor el-driften giver et tilskud.