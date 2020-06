I fremtiden kommer alle de smarte og hippe typer til at køre Citroën C4

Husker du første generation Citroën C4?

Ja, det var den der lidt mærkelige, ikke? Jo, den første generation af Citroën C4 kom i 2004 og var i produktion frem til 2010, og den havde faktisk et meget vovet design – specielt, hvis du valgte den 3-dørs variant, som du ser på billedet her. En anden fed detalje er, at C4 havde et rat, hvor navet var fikseret. Det betød altså, at navet med alle knapperne sad fast, mens kun ratkransen drejede. En detalje, der dog ikke blev nogen større succes, for vi har ikke rigtig set det siden...