Citroën lancerer verdens mest mærkelige elbil og opkalder den efter grimrian

Bildeling og billeje

MyCitroën Appen giver brugeren mulighed for at vælge mellem flere typer af bildeling eller billeje. Med appen kan brugeren benytte Ami One Concept og tilpasse brugstiden uden nogen former for forpligtelse og inklusiv alt.

Mulighederne er mange afhængigt af kundens transportbehov. Bildeling og billeje kan strække sig fra 5 minutter til 5 timer (via Free2Move), 5 dage (Citroën Rent&Smile), 5 måneder (korttidsleasing) eller helt op til 5 år (langtidsleasing).

Ami er muligvis en stor gevinst for byboerne i deres hverdagstransport. Men da byboere af og til finder på at bevæge sig lidt væk fra deres bopæl - for eksempel mere end 70 km, hvis man skal tro på historierne - er man nok nødt til at have andre transportmuligheder end den lille franskmand. Derfor bliver prisen en afgørende faktor, hvis Ami skal kunne gøre sig gældende.