Ny elbil fra Citroën: En tand bedre end en ladcykel

Samme dør i begge sider

Kabinen med to sidderpladser er mere rummelig, en de små, ydre mål antyder. Der er dog ikke et reelt bagagerum, og heller ikke en bagklap, selv om der faktisk er lidt plads bag de to sæder.

Der er også aflæggeplads, snedige løsninger til mobiltelefon og opkobling, og farverig indretning. Men sæderne er hårde med meget lidt polstring, kun førersædet kan justeres i længden, rattet kan ikke justeres, og selv blinkerstilken skal føres tilbage manuelt efter brug.

Mens det udvendige design charmerer, så er kabinen rå. Tagkonstruktionens kvadrat-jernrør er synlige, hele kabinen er udført i rå, riflet plast, og sideruderne er delt på midten, så de kan slås op efter samme princip, som i en Citroën 2CV.

Den ultimative discount-løsning er dørerne, som er ens i begge sider. Så den er baghængslet i førersiden og fronthængslet i passagersiden.