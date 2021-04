Citroën's helt nye familiebil har personlighedsspaltning

Ingen dieselmotor i Citroën C5 X

Det fulde motorprogram kender vi endnu ikke, men Citroën har allerede afsløret, at C5 X fra starten kan fås som plugin-hybrid med en systemydelse på 255 hk og en rækkevidde på op til 50 km på el.

C5 X vil ikke kunne fås med en dieselmotor. Citroën’s designchef Pierre Leclerc har fortalt topgear.com, at det skyldes den faldende efterspørgsel.

CX5 vil også kunne fås med benzinmotorer uden hybridteknologi. Vi ved endnu ikke hvilke, men det er nok ikke dumt at skæve til Peugeot 508, hvor der er god grund til at tro, at Puretech-motorerne med både 130 hk og 180 hk vil være at finde i Citroën C5 X.

Bilen får desuden et nyt infotainment-system med en 12” touch-skærm og et større headup-display.

