Briterne hungrer efter brændstof – bliver Citroën redningen?

I disse tider er det så godt som umuligt at tænde for en nyhedskanal uden at blive mødt med billeder af lange køer ved britiske benzinstationer flankeret af "sorry – no gas"-skilte og frustrerede kunder, der vil give højre arm for "den sidste olie".



Don't mention "Brexit"

Denne nyhedsartikel holder sig for god til at gå ind i spekulationer omkring de bagvedliggende problematikker om mulig sammenhæng med Brexit, lastbilchauffør-mangel eller et generelt tilfælde af nemesis.





I stedet er fokus på løsninger – og sådan en kan den franske bilproducent Citroën meget vel være et bud på.