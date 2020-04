Flexleasing: Så meget koster den brutale Corvette C7 i dag

Den brøler jo som en gal tyr

Det største problem ved at køre en hurtig bil i USA er hverken vejforhold, forsikring eller trafikpropper, men at du risikerer at blive knaldet af panserne. Nu er jeg aldrig blevet tilbageholdt for at køre for stærkt i USA, men jeg skal da lige love for, at lovens håndhævere gør sig synlige med pickupper med kænguru-gitter, kæmpeantenner og holdere på instrumenbordet til shotguns.

Da jeg henter den røde Corvette i en P-kælder hos et klargøringscenter i Los Angeles Airport, er det ikke mit kørekort eller pas, den smilende latinamerikanske servicemedarbejder vil se. Hun er mest interesseret i, at jeg har forstået hendes forklaring om, hvad man gør, hvis man bliver standset af politiet i en amerikansk stat.

Ræk IKKE ud efter dit kørekort

Store brune øjne ser direkte på mig og siger, at jeg skal høre efter, og så kommer forklaringen på langsomt og tydeligt amerikansk-engelsk med en lille charmerende latino-accent:

“Vis, at du har set betjenten, træk ind til højre, og hold ind, når det er forsvarligt. Læg så dine hænder øverst på rattet og forhold dig i ro. Læn dig IKKE til højre for at åbne handskerummet. Begynd IKKE at rode i din taske efter kørekort og bilens papirer. Folk er blevet skudt for mindre end dét. Og hav nu en rigtig god tur.”