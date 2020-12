Se skitsen: Har GM taget hul på Corvette C9?

GM's designstudie

GM's designstudie har en Instagram-profil, og er man glad for moderne bildesign, så er profilen fyldt med ting, man kan kigge på. Men udover de flotte tegninger, så giver profilen også et indblik i, hvordan GM designer næste generations biler. En gang imellem får vi endda et blik ud i fremtiden.

Måske er det tilfældet med den nye tegning, som GM har sendt ud på profilen. Her er det der ligner en centermotoriseret sportsvogn, tegnet bagfra.

Bilen deler nogle designelementer fra den nuværende C8, men der er også meget, der ikke kan genkendes. Derfor fristes vi til at tro, at det måske er et bud på en C9!