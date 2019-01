Jan Magnussen får dedikeret speciel Corvette som hyldest

Jan Magnussen: Stolt og beæret

Jan Magnussens egen version, Jan Magnussen Edition, er specificeret med lakering i farven Arctic White, domineret af to krystalrøde ’racing stripes’. De røde detaljer går igen i det sorte interiør, hvor man foruden de røde sikkerhedsseler og stiklinger også finder en metalplakette påført danskerens navn og et unikt nummer.

"Med de hvide og røde farver ønskede jeg at skabe noget, som relaterer til mit hjemland og de mange fans, som har fulgt mig, efter jeg rejste til USA og startede en ny karriere for 20 år siden. Jeg elsker Corvetten for dens oldschool koncept med V8-motor og masser af lyd, kombineret med de mange hightech-features, som har fundet vej fra motorsportsafdelingen til gadebilerne. Jeg er naturligvis enormt stolt, beæret og taknemmelig over, at man nu kan bestille Amerikas mest berømte sportsvogn med mit navn på" lyder det fra Jan Magnussen.