Jan Magnussen arbejder sig til 3.-pladsen i 12-timers løbet i Sebring

Efter 12 timers hård battle på IMSA-kalenderens mest udfordrende racerbane, kunne Jan Magnussen, Antonio Garcia og Mike Rockenfeller lørdag aften steppe op på Sebring-podiet. Corvette-trioen, som vandt 12-timersløbet i 2017, kæmpede en hård kamp og førte flere gange den amerikanske klassiker.

"Alle vores fans ved, at vi kører for at vinde. Men kampen er ekstra hård på Sebring, og derfor skal vi ikke være kede af en podieplads. Løbet er IMSA-kalenderens mest udfordrende, og oven i det har vi også skullet køre et otte timer langt WEC-løb som opvarmning. Det har på alle måder været en ekstrem weekend for hele teamet, og at slutte den af på podiet synes jeg faktisk er ret godt gået. Samtidig udløser det nogle af de mesterskabspoint, som vi ikke fik med fra Daytona," lyder det fra Jan Magnussen.

Jan Magnussen: Et sjovt løb med fede kampe

Det var Antonio Garcia, som startede løbet efter at have kvalificeret Corvette #3 på en tredjeplads fredag. Ræset blev sat i gang bag en safetycar grundet et massivt regnvejr, og først efter 40 minutter blev løbet givet frit. Selv om banen stadig var dækket af vand, var der straks dømt sprintræs til stor underholdning for de mere end 100.000 tilskuere.