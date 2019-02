Et kig i bakspejlet: Chevrolet ville erobre Europa

Over 100.000 kr. billigere end Mercedes

Med en pris på 409.340 kr. var der penge at spare for de bilister, der ellers fandt sig til rette i tyskerne. Åbner du et eksemplar af Årets Biler 1999, så kan du se, at Mercedes-Benz C 230 Kompressor kostede fra 512.000 kr. Du sparede altså over 100.000 kr., hvis du fravalgte den tyske konkurrent til fordel for en Chevrolet Alero.

Hvad skrev vi dengang?

Den belæste bilentusiast vil måske huske, at Bil Magasinet i april 1999 testede en Chevrolet Alero 3,4 V6. Daværende motorjournalist Thomas Hjortshøj fik dengang et overvejende positivt indtryk af amerikaneren, der havde de europæiske græsgange for øje.

Det var især Alero’s standardudstyr, der charmerede sig en på Bil Magasinets daværende medarbejder. Her var blandt andet “audiosystem med CD, centrallås og el-betjente sideruder”. Jo, der var skam fine fornemmelser i 90’ernes Alero.