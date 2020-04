Det skulle jo ske! Denne Corvette C8 er ombygget til dragracing, og den er FOR VILD!

Hvor hurtig er den så?

En test i marts viste, at bilen kunne klare en quatermile på 12,09 sekunder. Kræfterne fik dog en af trækakslerne til at knække i løbet af tredje race. Derfor har firmaet siden da installeret stærkere trækaksler fra Driveshaft Shope. Med justeringerne her og de 15” hjul, er vi spændte på at se, hvilke tider Corvetten får nu.

LG Motorsport vil ikke ud med, hvor mange hk deres C8 yder pt., men de kan dog fortælle, at den har fået en ny udstødning, monteret lattergasanlæg og et par andre detaljer, som gør, at effekten allerede er langt over de 455 hk, den har som standard. Faktisk yder den nu 552 hk på baghjulene, hvilket er kommet frem i en anden YouTube-video.

Chevrolet nåede at bygge lige under 2.700 eksemplarer af C8 Corvette før COVID-10 pandemien tvang dem til at lukke fabrikken ned. LG Motorsports arbejde viser, at der er masser af muligheder for at modificere modellen.

