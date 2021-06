Få nørd-viden om alle 8 generationer af Corvette

Miljørestriktioner fortsatte, da C4 blev lanceret. Det betød blandt andet, at V8’eren fra C3’eren blev videreført i de første C4-modeller. Det betød, at du fik en bil, der så lynhurtig ud og lød godt, men var langsom som en bovlam pony.

I 1986 fik kunderne mulighed for at få sin Corvette med biturbokittet B2K, som betød, at kræfterne steg til 350 hk, og senere 456 hk. I 1990 kom ZR1, hvor motoren var udviklet af Lotus og ydede 380 hk. Kronen på C4-værket blev deres Corvette Grand Sport med 335 hk. Den blev kun produceret i 1.000 eksemplarer, som alle var i Admiral-blå med hvide striber og sorte hjul.

Vidste du

Var du ung i 1990’erne, vil du stensikkert kunne huske Corvette C4 fra tv-serien Beverly Hills 90210.