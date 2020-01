Corvette-fan køber Stingray for 20 millioner kr.

Vi vil alle gerne have fingrene i en spritny, fræk Corvette Stingray fra 2020 - især fordi den for første gang har centermotor. Men for en særlig Corvette-fan skulle der gøres alvor af det.

Amerikaneren, RIck Hendricks, har stukket hånden dybt ned i lommen til Barrett-Jackson auktionen i Scottsdale, Arizona, hvor han måtte smide 20,2 millioner kr. (3 mil. $) for at kunne kalde sig ejer af den første 2020 Corvette Stingray.

Det er langt over normalprisen, der i USA lyder på 59.995 $, svarende til 404.000 kr. Med afgift kan vi nok regne med, at det tal vil være noget højere, når først Stingray’en rammer de danske kyster.