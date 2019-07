Derfor er Corvette C8 så billig

Det var med stor spænding, at Corvette endelig løftede sløret for den nye Corvette C8. Lige efter lanceringen gik der rygter om, at Corvette C8 kun ville koste fra omkring 60.000 dollars, men det havde folk svært ved at tro på. Og det forstår vi godt kan forstå. Specielt når man tager i betragtning, at der altså er tale om en centermotoriseret sportsvogn med 455 hk.

Men det var altså ikke bare et rygte, prisen er korrekt – Corvette C8 starter under 60.000 dollars.

Det har fået flere medier til at spekulere i, hvordan det overhoved kan lade sig gøre. Der er trods alt tale om et helt nyudviklet centermotor-setup som Corvette aldrig har benyttet før. Den slags er normalt meget dyrt at udvikle.

Sådan holdes prisen lav

Det fik det amerikanske netmedie Motor Authority til at grave lidt i sagen. Under et interview fortalte General Motors (GM) præsident, Mark Reuss, at den lave pris skyldes flere ting.

Overordnet set er GM’s plan at sprede udviklingsomkostninger over en længere årrække, hvor GM hele tiden vil udvikle på den eksisterende platform. Derudover arbejder GM på et storstilet projekt de har døbt Global B.

Global B danner det elektroniske og digitale grundlag for alle GM’s mærker. Det er så at sige hjernen i bilerne.