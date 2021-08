Corvette sladrer om mekanikers joyride: Kørte 238 km/t under test

En alternativ prøvekørsel

Da en amerikansk Corvette-ejer hørte en mislyd ved opstart af sin Corvette C8, kørte han bilen på værksted. Problemet viste sig at være et løst tændrør, hvilket er en overkommelig opgave for en mekaniker.

Da problemet var løst, skulle mekanikeren prøvekøre bilen for at sikre sig, at mislyden var væk. Prøvekørslen tog lige omkring 19 minutter, og indeholdte alt fra vanvittige vognbaneskift og alt for høje hastigheder, til gaderace med en Dodge Charger.

Man behøver ikke at være Corvette-specialist, for at erklære sig enig i, at det nok ikke er den smarteste måde at teste, hvorvidt et tændrør stadig er løst.