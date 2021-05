Corvette kommer til Europa! Se her, hvordan du kan sammensætte den

Billigere version på vej

Bortset fra lanceringsvarianterne kommer Corvette også til Europa i en billigere model. 2LT hedder trimmet, som også udgør det midterste udstyrsniveau på det amerikanske marked. Her får du både heads-up display, et Bose-lydsystem bestående af 14 højtalere, samt et kamera-bakspejl og ventilerede sæder. Den europæiske 2LT kommer også standard med Z51 Performance-pakken. Her får du Brembo-bremser, en sportsudstødning, et spærredifferentiale og et sæt Michelin Pilot Sport 4S-dæk til at holde det hele på jorden.