Spionfotos: Corvette C8 skudt næsten uden forklædning

Under Le Mans 2019 havde vi lejlighed til at spørge GM's fabrikskører Jan Magnussen om den nye C8.

Er du involveret i testarbejdet med at udvikle Corvette C8 - vi kan forstå, at I har flyttet motoren et andet sted hen?

"Lyder spændende. Hvor har du hørt det?"

Tager du hele Corvette Racing med ned i danskerlejrene igen i år?

"Naturligvis! Vores besøg i de danske camps fredagen inden løbet er blevet en tradition, som hele teamet elsker at være med til. Faktisk er de her besøg kommet med på Corvette Racings interne program over faste aktiviteter, hvilket er ret vildt. Personligt betyder det enormt meget for mig at komme ud og hilse på de danskere, som hvert år rejser helt til Le Mans for at heppe og støtte. Både når vi besøger lejrene, men også til kørerparaden inde i Le Mans-byen, hvor der altid er masser af danske flag at se."

Hvornår kommer der hybriddrivline i Corvetten?

"Hybrid? Vi har godt nok et batteri i bilen, men det bruger vi kun til at fyre op for V8'eren."