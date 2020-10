Danske Helge er "Guds Rambo" og kørte nødhjælp i en V8-muskelbil

Sneplov og minerydder

Resten af udrustningen er intakt. Metalskørtet forrest, der kan fungere som sneplov eller puffe miner væk, som ikke var serieforbundne: “... for så ville Camaro’en ryge i luften”, fortæller Meyer, som guider videre. På de malede vinduer med elrudehejs kunne der monteres skjulte savklinger som en ubehagelig overraskelse til folk, der ville ind i bilen.

“Der er en stålplade under bunden, for soldaterne lagde fælder i form af sten eller spidst træ for at smadre bilernes bundkar. Men dem pissede Camaro’en bare på”, fastslår Helge. Bulerne i pladen vidner om, at det har virket efter hensigten. Det store kængurugitter får bilen til at se ekstra ond ud – og det var med vilje:

“Folk blev overfaldet og dræbt, når de kørte i de her områder. Jeg tøvede ikke med at træde speederen i bund, hvis en ung mand stillede sig ud foran med en AK-47. Han kunne hoppe væk, men pansret under forruden var ikke stærkt nok til at tage en kugle”.