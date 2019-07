Breaking: Se alle billederne af den helt nye Corvette C8 med centermotor

LT2-motor

Motoren kaldes for LT2, og den yder i standardtrim 495 hk og 637 Nm. Du kan fra starten tilkøbe en Z51-pakke med en strammere undervogn, større bremser og en sportsudstødning. Med den monteret kan du ramme 100 km/t på lige omkring tre sekunder. Jep, det er seriøst hurtigt, og husk på at dette er basis-versionen af Corvette C8. Vi mangler stadig at se alle de hårdkogte Z06 og ZR1-varianter, som dog muligvis kommer til at skifte navn i den nye generation. Rygterne siger, at de hurtige varianter vil komme til at hedde "Zora" frem over.

Gearkassen er en 8-trins dobbeltkobling, der er udviklet af amerikanske Tremec. Dette bliver den eneste mulighed for gearkasse. Første gear er et rent kravlegear, mens anden til sjette ligger tæt som i en close-ratio gearkasse. Syvende og ottende er rene overgear og bruges udelukkende til motorvejskørsel for at bringe omdrejningerne og dermed benzinforbruget ned.