Bilen du ikke vidste eksisterede: Corvette med 9,8-liters V12-motor!?!

Meget hurtigere end Viper

Den kan altså godt flytte sig. Amerikanske Motor Trend testede bilen i marts 1993, og her kørte de quater mile-tider på 11,6 sekunder. Langt hurtigere end den hurtigste Viper, der haltede gevaldigt efter med 12,9 sekunder.

Hvorfor blev det så aldrig til mere end denne, ene monster-vette? Svaret er ganske enkelt – penge. Det var for dyrt for fabrikken at udvikle. Dengang mente man ikke, at man kunne forsvare, et Corvette-prisskilt på 45.000 dollars, som bilen ville ende med at koste ude hos forhandlerne.

Derfor dag står bilen på Corvette-museet i Bowling Green, Kentucky.