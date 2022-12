Anonym kilde: Corvette bliver til et bilmærke med el-SUV på programmet

Man kommer til at vente

Ovenstående er et forslag fra Car & Driver til, hvordan en SUV fra Corvette kunne se ud. Den er dog et år gammel og derfor mest inspireret af en Corvette C7. Teknikken skal ifølge planerne inkludere GM's Ultimum batteripakker med ekstrem høj energitæthed, et 800 volt elektrisk system, der giver op til 350 kW ladeeffekt og firehjulstræk inklusiv firehjulstyring fra Hummer EV.

Det er dog fortsat meget tidlig i processen. Indtil videre er modellerne planlagt til 2025, og hvis den plan holder, forventer vi, at det over de kommende år pibler flere beviser frem om udviklingen af de to modeller.