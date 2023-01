Stor, overraskende lækker elbil med 7 sæder til SPOTPRIS

Tang-kabinen fungerer godt

Den er fire en halv meter lang, hvilket giver plads til tre sæderækker. Adgangen til 3. sæderække sker via bagdørene. Adgangen er vanskelig for voksne, fordi den midterste sæderække, som er en bænk, ikke kan skydes og vippes tilstrækkeligt frem, men til børn er løsningen fin og brugbar. 3. sæderrække kan foldes ned.

Ifølge BYD er bagagerummet 940 liter. Så stort ser det ikke ud, men det er regulært, og gulvet går i plan med med kofangerens kant, så det er nemt at læsse ind, omend der er forholdsvis højt op.

I det hele taget fungerer kabinen godt. 2. sæderække er en flad bænk, over et lige så flat, plant gulv, og her er plads til voksne, selv med det skydbare sæde skubbet frem, så der er plads til børn på 3. sæderække.