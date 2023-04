Kan den matche Tesla Model 3? Kraftfuld sedan fra Kina's største bilproducent er på vej til Danmark

Hvad sker der?

Kinesiske BYD (Build Your Dreams), der debuterede med tre modeller i Danmark i februar 2023, følger nu op med yderligere to: En minibil og en sedan i klasse med Tesla Model 3.

BYD er med en hidtidig produktion på 2,3 mio. batterier verdens største producent af lithium-batterier og sælger eldrevne biler, busser og lastbiler i 70 lande .

Herhjemme forhandles mærkets personbiler af Nic Christiansen Gruppen via seks forhandlere og et showroom i Fields på Amager.

Så de kommer med fem modeller?

Ja, det er ikke noget, vi er vant til at se fra et nyt bilmærke, men der er også finansielle muskler bag den europæiske lancering.

Fra efteråret vil BYD have et fuldt modelprogram af elbiler med en minibil, en lille crossover, en sedan, en SUV og en stor sedan.

Her ser vi på den model, der skal matche biler som Tesla Model 3 og Nio ET5: Navnet er BYD Seal. Bil Magasinet er inviteret af BYD til en bane ved Barcelona for at få en forsmag på modellen og teste et par forseriebiler.