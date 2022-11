Kinas største elbilmærke i Danmark: Vi er anderledes end andre bilproducenter

Verdens største batteriproducent

Har I mærket noget til manglen på mikrochip?

“Ja, det har vi. I en elbil er der mere end 100 mikrochip, og vi kan hverken bygge bilen eller sælge den, hvis vi ikke har adgang til chips. Vi producerer selv de centrale mikrochip til elbiler, men får også nogle fra underleverandører.”

Hvornår kommer næste generation af batterier?

“Lige fra grundlæggelsen af BYD for snart 30 år siden har vi satset benhårdt på udvikling og har i dag i alt 40.000 ingeniører ansat over hele verden. Jeg ved ikke, hvor mange der arbejder med de kemiske sammensætninger af batterier, men vores seneste generation af vores batteri er 20 pct. mere effektiv end forgængeren. For at opnå det er vi nødt til at forske i alle dele af batteriet, herunder de materialer det er fremstillet i, og de kemiske reaktioner. Vi er verdens største producent af litiumbatterier og har produceret 2,3 mio. batterier indtil videre.”

Fra generation to til tre i jeres eget batteri opnåede en 20 pct. forbedring af effektiviteten. Er det, hvad vi kan forvente i næste generation?

“Det er umuligt at forudsige! Måske kommer der et stort og afgørende skridt fremad for batterier, og du kan være sikker på, at vi vil gøre alt for at være de første til at udnytte det, så forbrugeren kan få mere effektive biler. Ingen kan spå om, hvor gode den næste generation af batterier bliver, eller hvordan evolutionen af elektronik kommer til at blive.”

