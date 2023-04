Kinesisk minibil vil være hr. og fru Danmarks første elbil

Hvad er rækkevidden?

Rækkevidden er 427 km i WLTP-normen for blandet kørsel, hvilket er et tal, der lægger et vist pres på de europæiske producenter.

Batteriet kan lades hjemme med op til 11 kW i 3-faset lader og med op til 88 kW i hurtiglader. Det er ikke meget sammenlignet med for eksempel Tesla, men BYD's pointe er, at de hellere vil holde prisen nede og producere et batteri, der kan lades med det, man lover, i stedet for at love noget, man ikke kan holde.

230V-stik til at driver eksterne enheder som værktøj, kompressor eller andet, er standard.

Er der varmepumpe?

Ja, den er standard. Her er et køle- og varmesystem til batteriet, der ifølge BYD øger den termiske effektivitet med op til 15 pct. om vinteren. Systemet udnytter restvarmen fra omgivelserne, drivlinen, kabinen og batterierne og kan arbejde inden for et bredt temperaturinterval.

Hvornår kommer den til Danmark?

BYD Dolphin kommer ud til de foreløbig seks danske forhandlere i juni, hvor man vil kunne se og prøve køre den. Det er også muligt at se den i et showroom hus Fields i Ørestaden på Amager. Der loves tre ugers leveringstid og at man kan skaffe lige så mange biler, som der er brug for.