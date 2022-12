Billig kineser er fuld af fantasi - men den kan give dig en GRIM hovedpine

Tre mangler

Atto 3 er den mindste af de tre. Den har næsten samme udvendige mål som en Volvo C40 og er bygget fra bunden af som elbil. Batteripakken udgør derfor bilens bund, hvorfor kabinens gulv er flat, hvilket gør Atto 3 mere rummelig end Volvo’en, der har batterierne stuvet sammen delvist i kabinen.

Atto 3 har et par fejl og mangler: Bagsmækken åbner ikke højt nok, så er man over 170 cm slår man nemt hovedet, indtil man lærer højden at kende. Infotainmentsystemet har ikke adgang via Apple Carplay og Android Auto, og forruden præsterer en del vindstøj ved motorvejsfart.

Varmeaparatet udgøres af en varmepumpe. Det er i sig selv en god løsning, men under testen syntes apparatet langsommeligt. Det tog længere tid at få varme i kabinen end i en benzinbil fra kold motor.

Gennemarbejdet og troværdig

Derudover fremstår Atto 3 som en gennemarbejdet, troværdig elbil, med velfungerende udstyr og overraskende nuanceret undervogn. Styringen er elagtig-ligegyldig, men retningstabliteten er ok og affjedringskomforten er særdeles god og velafstemt, og den automatiske fartpilot fungerer fint og stabilt.

Kabinens indretning ser anderledes ud, men den fungerer godt. Al sekundær betjening er samlet i centerskærmen. I sig selv har den god opløsning og den arbejder den hurtigt, men det kræver tilvænning at bruge menuerne.