Ny rekord: Bugatti Chiron er verdens hurtigste bil

Den er blevet 25 cm længere

Det skete i en ikke en helt almindelig Chiron. Den er specielt udviklet til at slå rekorden for verdens hurtigste bil. I løbet af det sidste halve år har Bugatti udviklet denne specielle Chiron.

Den er blevet 25 cm længere og sænket for at reducere vindmodstanden. Derudover er den blevet udstyret med nye specielle afgangsrør, der sender udstødningsgasserne længere væk fra bilen for på den måde at undgå, at de kommer til at påvirke bilens turbulens og aerodynamik.

En af de mest iøjenfaldende ændringer er den manglende aktive spoiler. Den er sparet væk for at kunne gøre bilens karrosse så strømlinet som muligt.