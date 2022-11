Kørte 417 km/t på motorvejen: "Jeg gjorde det for gud"

Retsligt efterspil

De tyske myndigheder sagsøgte Radim Passer for gaderæs og for at være til fare for andre bilister, men han endte med at gå fri fra alle anklager. Nu fortæller han sin del af historien i en ny video.

Videoen starter spændende ud med alle overvejelserne før topfartsforsøget. Det gælder blandet andet, at der kun var en racerbane i hele Europa, hvor et topfartsforsøg var muligt, og det var Volkswagen's egen racerbane, hvor man som privatperson ikke kunne få adgang.

To minutter inde i videoen tager den så en drejning hvor Radim Passer fortæller at, "mit ene krav for at lave denne Youtube-video var, at den styrkede guds herlighed".