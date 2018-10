Hennessey: Bugatti kører langsomt med vilje!

Begrebet hedder "Sandbagging"

Kort sagt beskylder John Hennessey Bugatti for at "sandbagge" med præstationerne for Chiron. "Sandbagging" dækker over, at man med vilje og overlæg holder tilbage og ikke yder fuldt ud."Fordelen" ved "Sandbagging" er udelukkende strategisk, da det holder potentielle konkurrenter i mørket mht. de egentlige præstationer. Man kan forestille sig, at der er risiko/chance for, at en konkurrent vil undervurdere Bugatti Chiron, hvis franskmændene ikke giver fuld gas.Faren/styrken ved det scenarie, alt efter om du er offer eller udøver, er naturligvis, at konkurrenten kan blive overmodig, ikke dække sig godt nok ind...hvorefter Bugatti Chiron åbner op for de "skjulte reserver", og sætter i dette tilfælde John Hennessey på plads.Det er selvfølgelig træls for en konkurrent som John Hennessey, da han har svært ved at vurdere styrkeforholdet hos Bugatti Chiron. Men "Sandbagging" er som sådan ikke ulovligt.Bugatti tager sagen med ophøjet ro. De melder, at begrænsningen sidder i dækkene.