Galning får specialbygget Bugatti: "Jeg ville have kaldt min søn Ettore"

Bugatti Chiron habillé par Hermès

"Jeg er ægte Bugatti-fan. Jeg ville have kaldt min søn Ettore, men det ville min kone ikke gå med til," siger Manny Khoshbin, der har fået lavet en speciallavet variant af Bugatti Chiron. Bilen er et resultat af et langt samarbejde mellem Khoshbin, Bugatti og det franske modehus Hermès.

Mest tydeligt er nok farven, så lad os starte her: Den læder-lignende farve kaldes 'Craie', og er bedst kendt fra Hermès' læderartikler. Unikt ved bemalingen er også, at den ikke består af to kontrastfarver: Her er udelukkende de eksisterende, fysiske designelementer til at bryde den beigefarvede karosse.