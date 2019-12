Fortidens hyperbil med 4 turboer

Bilen føles lille og lav. Undervognen er stram, men det er tydeligt, at den er sat op til at levere et acceptabelt niveau af komfort. I kabinen finder jeg al den luksus, man kunne forvente i 90’erne. Her er klimaanlæg, elsæder, træ overalt og så et lækkert Nakamichi-stereoanlæg til at runde oplevelsen af.



Motoren ligger lige bag min øregang, og på trods af sine 12 cylindre siger den ikke meget. Det er en 12-cylindret maskine med et relativt lille slagvolumen på 3,5 liter. For at give ekstra effekt er den monteret med turboer – en hel del faktisk.