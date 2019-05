Test: John Nielsen kører Bugatti Veyron 16.4

“Det er en kanonkugle. Simpelthen. Da Bernd Pishetsrieder satte projektet i gang, fastslog han, at den nye Bugatti skulle have mindst 1.000 hk, den skulle accelerere fra 0-100 km/t. på under tre sekunder og topfarten skulle være over 400 km/t. Og det er lykkedes. Personligt har jeg kun kørt 380 km/t. i bilen på VW’s testbane, men den har som bekendt rundet de 400 km/t. Til gengæld har jeg accelereret bilen ned på 2,5 sekunder fra 0-100 km/t. Jeg tror nok, at den officielle opgivelse bliver 2,6 sekunder, bare for at være på den sikre side”.

Johns testarbejde med bilen har dog omfattet meget andet end de målbare præstationer.

Topfart +400 km/t

Drej nøgle for at opnå topfart

Med en topfart på over 400 km/t er aerodynamikken - læren om, hvordan faste legemer skærer sig igennem en luftart - essentiel. Et af problemerne med Veyron er det aerodynamiske ”løft” ved meget høje hastigheder. Fænomenet opstår, når vinden suser hurtigere henover bilen end nedenunder, hvilket får bilen til løfte sig. Det forhindrer man ved at montere spoilere og vinger, som trykker bilen ned mod vejen og skaber stabilitet - men som også øger luftmodstanden. For at have både stabilitet og lav vindmodstand har Veyron såkaldt aktiv aerodynamik.

Ved forsøg på at nå topfart drejes den såkaldte Speedkey til højre. Nu trækker de to hækspoilere sig ind, de forreste diffuserkanaler (som bruges til at skabe undertryk under bilen) lukkes med en klap, og karosseriet sænkes til en frihøjde på 65 mm for og 70 mm bag, alt sammen for at reducerer vindmodstanden. Det aerodynamiske løft er nu reduceret til 0 kg for og 40 kg bag.