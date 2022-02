Bugatti tager afstand fra ekstrem fart på Autobahn, mens manden bag de 417 km/t skal i retten

Bugatti tager afstand fra 417 km/t

Videoen på Youtube af Radim Passer, der med sin Bugatti Chiron kører 417 km/t på Autobahn, har fået næsten ni millioner visninger.

Det tvinger nu Bugatti til at tage afstand fra kørslen. De skriver i en pressemeddelelse, at de kender til videoen af en Bugatti Chiron, der kører meget hurtigt på Autobahn, men at de ikke har yderligere kommentarer, fordi der foregår en politiefterforskning af episoden.

De fortsætter med at konstatere, at Bugatti ikke står over loven og at mærket har et ansvar overfor virksomhedens interessenter. I den forbindelse tager de afstand fra enhver færdsel, der leder til fare for andre trafikanter. Pressemeddelelsen slutter af med en omgang selvpraleri om, at ingen andre biler godkendt på offentlig vej er mere sikker at køre hurtig i end netop Bugatti Chiron.