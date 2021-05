Nu bygger Bugatti andet end biler: Hvor meget vil du give for et billardbord?

Billardbord fra Bugatti

Som led i en lang, uskreven liste af gaver til rigmanden, der har alt, har Bugatti lavet et billardbord i kulfiber, aluminium og rustfrit stål. Bordet er blåt på overfladen, og er proppet med forskellige typer af Bugatti-logo. Der bliver produceret i alt 30 borde, og hver er nummereret og håndbygget af IXO.

Men en bilproducent kan ikke producere noget uden, at du også skal have en stukket en ekstraudstyrsliste og en kuglepen i hånden. Du har kun ét kryds at sætte: Skal poolbordet stå på en yacht, eller rykkes ofte, kan det være pengene værd at investere i Bugattis servo-system. Det bruger et gyroskop og en servo i hvert bordben til hele tiden at holde bordet i vatter.

Bugatti hævder, at systemet justerer på millisekunder, og at justeringen foregår helt lydløst.