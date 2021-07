Bugatti og Rimac slår sig sammen: Sådan ser fremtidens hyperbiler ud

Fremtidens hyperbiler

Bugatti Rimac er navnet på det selskab, som fremover danner rammerne for samarbejdet mellem de to mærker. Det sker i takt med, at Porsche (som jo har fingrene nede i Bugatti’s kagedåse) og Rimac Automobili har indgået et samarbejde. Før du begynder at forestille dig, hvordan en decideret krydsning mellem de to mærker ville se ud, bør det nævnes, at de to mærker fortsat vil producere biler som separate mærker. Formålet med samarbejdet er at dele viden og teknologi, for derved at forme fremtidens hyperbiler for både Bugatti og Rimac.