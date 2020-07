Bugatti genopliver "baby" og skaber den ultimative elbil for barnlige sjæle

Den har plads nok til en voksen

Der er stadig tale om en baghjulstrukket "elbil", men til noget større børn. Bugatti Baby II er en replika i 3/4 størrelse af en Type 35. Trærattet med fire eger kan klipses af for lettere adgangen – en fordel for voksne, der har ladet sig lokke af modellens sjove historie og specifikationer.

Der sidder smalle, dekorative Michelin-dæk på fælgene, støddæmperne er adaptive, et differentialespær holder styr på kræfterne og hydrauliske bremser hjælper med at stoppe det 230 kg tunge legetøj.



I de to kraftigste varianter Vitesse og Pur Sang har du op til 13,6 hk under højre fod, og du kan snige Bugatti'en op på 70 km/t - hvis du altså har aktiveret den særlige "Speed Key", der låser topfarten op, ligesom på hyperbilen Bugatti Chiron...

Er det kun junior, som skal køre i den, kan du overveje basisvarianten Base, der nøjes med en mindre 1,4 kWh batteripakke i stedet for en på 2,8 kWh. Den kan slæbe Bugatti'en op på 20 eller 45 km/t, afhængig af, om du har valgt Novice- eller Expert køreprogram. Rækkevidden er cirka 25 km, mens Bugatti Baby II Vitessse og Pur Sang skulle være god for omkring 50 km. Er det ikke nok, kan du i begge tilfælde skiftet batteriet ud på stedet med et der er ladt op.