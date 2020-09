Øh hvad?!? Bugatti fabrikken skal måske sælges til en fabrikant af elbiler!

Bliver køberen Kroatiske Rimac?

Nogle medier mener, at aftalen kan betyde, at VW-gruppen sætter sig på hele 49,9 pct. af aktierne i Rimac, mens kroaterne får adgang til den knowhow, de mangler for at udvikle deres elbilsprogram.

Mediet Carscoops har talt med Bugatti's kommunikationschef Tim Bravo, der ikke vil kommenterer på det, han kalder ‘rygter’.

Alligevel vil han gerne pointere, at Bugatti er en profitabel forretning, og at man forventer at overgå sidste år salgstal på trods af coronapandemien.