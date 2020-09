Kom med, når vi besøger den forladte Bugatti-fabrik i Italien

Receptionen er tom bortset fra et arsenal af 90’er elektronik og en opslået telefonbog fra 1995. Jeg lurer ind i et stort rundt showroom. Der hænger et par nye Bugatti-vimpler, for det nu VW-ejede mærke brugte lokationen til at lancere modellen Centodieci sidste år, der var en hyldest til EB 110.