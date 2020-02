Den dag vi kørte den ikoniske Bugatti EB110

Det stod klart, at mærkets genfødsel krævede en ekstraordinær bil, og Romano Artioli brugte de bedste i branchen. Tanken var, at den nye bil skulle stå klar i 1991, hvor Ettore Bugatti ville have fyldt 110 år. Af samme grund skulle bilens navn være EB110. Men der var travlt, hvis de skulle nå at lykkes med projektet.

Til designet hyrede han Marcello Gandini – manden, som stod bag Lamborghini Miura, Countach og Diablo. Han burde snildt kunne kridte stregerne til en ny Bugatti. Til teknikken hentede de også nogle af de bedste hoveder fra Lamborghini i nabobyen Sant A’gata. Tanken var at lave et let og stærkt chassis, bygge en kompakt og kraftfuld motor og så koble det til et firehjulstræk, som kunne få kræfterne ned i asfalten. Og det må man sige lykkedes.

Bugatti’en føles lille omkring mig. Den måler da også kun 440 cm i længden, hvilket kun er 14 cm mere end nutidens VW Golf. Undervognen er ikke knusende hård. Den er stram, men det er tydeligt, at den er sat op til at levere en høj grad af komfort. I kabinen finder jeg alt den luksus, du kunne forvente i 90’erne. Her er klimaanlæg, elsæder, træ overalt og så et lækkert Nakamichi-stereoanlæg til at runde oplevelsen af.