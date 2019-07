Triumfbuen midt i Paris dannede d. 15. september 1991 rammen for en bilpræsentation af de helt store. Den præcise dato passede eksakt med 110-års jubilæet for Ettore Bugatti, og derfor var det nærliggende at præsentere den dengang nye og ekstreme superbil Bugatti EB110.

Bilmærket Bugatti havde ellers ligget stille siden 50’erne, hvor de solgte deres sidste bil, men det ville den italienske Ferrari-forhandler Romano Artioli lave om på. Derfor købte han rettighederne til mærket og startede i 1987 firmaet Bugatti Automobile SpA.

Det første, han gjorde, var at få bygget en storslået fabrik i Campogalliano, Italien, hvor en ny superbil skulle bygges – men først skulle den lige udvikles. Med hjælp fra et sæt skarpe ingeniører samt et par dygtige designere fik de over de næste fire år skabt den bil, som verden ville kende som Bugatti EB110. Dette var en superbil i sin mest sande form.