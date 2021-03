Tror du, Bugatti Divo er fed at køre? Få svaret her

Kom så med det – hvordan kører Bugatti Divo?

Divo er så nem og ligetil at køre, at man uden videre smider den rundt om skarpe hjørner som en GTI. Styretøjet føles endnu mere levende og direkte end i Chiron, og de to meter i bredden tænker man ikke over. Udsynet både fremad og bagud er usædvanligt godt for en bil af denne type, hvilket hjælper med at placere den på testrutens smalle veje. Med korte strækninger mellem svingene er her ringe mulighed for at udnytte mere end en smule af de 1.500 hestekræfter, men måden og hastigheden, hvormed den store bil tilbagelægger strækningen, overbeviser. Det er lige så meget dens præcision i sine bevægelser og reaktionshastigheder på styretøj, speeder og bremser, der imponerer, som det er rå muskelkraft.



