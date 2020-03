Åhhh nej! Bugatti har begrænset sin nye Chiron Pur Sport til "kun" 350 km/t...

Denne brutale franskmand er en videreudvikling af den velkendte og fandens hurtige Chiron, som sidste år markerede sig over hele verden, da den nåede svimlende hastigheder. Chiron blev kåret som verdens hurtigste bil og den første til at runde de magiske 300 mph eller 482 km/t, idet den nåede hele 490 km/t (304,77 mph). Ingen ringe bedrift.

Nu er Bugatti klar igen til at vise, hvad de kan. Denne gang er målet ikke at nå høje hastigheder, men at erobre skarpe hjørner. Bugatti har forbedret køreegenskaberne, så Chiron nu for alvor kan æde hjørner uden problemer. Det har kostet nogle km/t, men Chiron er stadig en fartdjævel. Den hjørne-ædende bror lystrer navnet Chiron Pur Sport.