Bugatti Chiron på Youtube med 414 km/t

Bugatti Chiron er bygget til et formål; fart. Den er så hurtig, at det er svært at teste, hvor hurtig den egentlig er. En tjekkisk rigmand ved navn Radim Passer tester sine superbiler ved, at køre på Autobahn kl. 4 om morgenen i de zoner, hvor der ingen hastighedsbegrænsning er. Han filmer sine forsøg på at opnå topfart.

Han har tidligere gjort det samme med Bugatti Veyron, som nåede 402 km/t. Nu har han gjordt det med Porsche 911 Turbo S, Lamborghini Aventador S, Bentley Continentel Flying Spur og altså Bugatti Chiron. Alle forsøgene har kastet en Youtube video af sig, som du kan se herunder.