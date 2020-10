Forrykt forslag fra Bugatti: Hyperbil med 1.850 hk er hurtigere end Toyota's Le Mans-vinder

Interiøret i Bugattis nye superbil er meget inspireret af motorsport. Glem airbags og 3-punkts sikkerhedsseler: Her er skålsæder udført i karbon, et ordentligt sæt seletøj og et rat med så mange knapper, at man skal kigge en ekstra gang efter i manualen, inden man sætter sig ind.

Selvom Bugatti siger, at de har fjernet alt andet end fornødenheder, så er interiøret heller ikke tomt for design: Centerkonsollen er svævende, og instrumentbord og dørsider er i et tofarvet design. Dørene vipper over 90 grader opad og fremad. Således er de ikke selv i vejen for døråbningen, og gør ikke brug af nogen form for dæmper, når de skal så åbne.