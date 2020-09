Mød de to Bugatti-troldmænd, der har viet deres liv til Bugatti EB110

Ingen vil tage over

Da vi står under en EB 110 og beundrer det flade gulv i kulfiber, fortæller Gianni lettere bedrøvet, at han er 71 år og egentlig godt kunne tænke sig at gå på pension. Men der er et problem: Der er ingen unge, som gider at tage over, selv om det er en god forretning.Han ville ikke blive overrasket, hvis det hele er slut om 4-5 måneder, og servicedelen rykker til Bugatti i Frankrig.